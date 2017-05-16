В одном из крупнейших соборов Мехико гражданин Франции напал на священника

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мужчина французского происхождения ранил священника Кафедрального собора Мехико, используя холодное оружие, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, нападавший нанес священнику Мигелю Анхелю Мачорро ранения в области горла. Мачорро был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что власти задержали нападавшего. На данный момент мотивы преступления выясняются.

Портал SDP Noticias при этом подчеркивает, что версия террористического акта не рассматривается. "Отсутствуют доказательства, указывающие на терроризм. Мы не можем говорить о мотивах (преступления), так как у нас нет существенных доказательств", — цитирует портал слова главы совета католических адвокатов Мехико Армандо Мартинеса.