В НКР заявили о 55 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (373)

ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило во вторник о 55 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 15 мая и в ночь на 16 мая 55 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 1,2 тысячи выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на различных участках линии соприкосновения использовали 60-миллиметровый миномет (три снаряда), станковый противотанковый гранатомет (девять снарядов), а также управляемую ракету "Спайк", в результате чего была повреждена одна единица боевой техники. "Потерь в живой силе у Армии обороны Карабаха нет", — заявили в Минобороны НКР.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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