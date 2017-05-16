В Южной Корее предупредили о возможных новых кибератаках

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Южнокорейский эксперт по вопросам кибербезопасности Саймон Чхве сообщил, что могут последовать новые кибератаки со стороны Северной Кореи, передает агентство Франс Пресс.
Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в РФ, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.
Издание Daily Mail со ссылкой на экспертов американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского" сообщало, что за аткой может стоять связанная с КНДР группа хакеров.