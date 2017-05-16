В Южной Корее предупредили о возможных новых кибератаках

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Южнокорейский эксперт по вопросам кибербезопасности Саймон Чхве сообщил, что могут последовать новые кибератаки со стороны Северной Кореи, передает агентство Франс Пресс.

"В прошлом году я наблюдал, что Северная Корея готовила атаки с помощью программы-вымогателя или даже начала их осуществлять, имея целью некоторые южнокорейские компании", — сказ Чхве. Он отметил, что могут последовать и новые атаки, учитывая, что КНДР "в отличие от ракетных и ядерных испытаний может отрицать причастность к кибератакам и выйдет сухой из воды".

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в РФ, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.

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Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Издание Daily Mail со ссылкой на экспертов американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского" сообщало, что за аткой может стоять связанная с КНДР группа хакеров.