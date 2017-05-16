В Сеуле не уверены, что КНДР освоила технологию возврата ракет в атмосферу

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство Южной Кореи считает, что необходим дополнительный анализ данных о последнем пуске ракеты КНДР, чтобы с точностью определить, овладел ли Пхеньян технологией, позволяющей возвращать баллистические ракеты в атмосферу.

Соответствующее мнение было озвучено представителями ведомства во вторник в ходе заседания комитета по национальной безопасности в парламенте страны, передает агентство Ренхап . В частности, представители подчеркнули, что специалисты "полагают, что был произведен пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия", и подтверждают, что при нормальной траектории дальность полета ракеты составила бы 4,5-5 тысяч километров.

В то же время южнокорейские военные подчеркнули, что КНДР по-прежнему сохраняет полную готовность к проведению ядерного испытания на полигоне Пунгери.

"Существует вероятность различных стратегических и тактических провокаций в случае усиления международного давления (на КНДР)", — цитирует агентство слова представителей минобороны Южной Кореи.

Последнее ракетное испытание КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Пхеньян официально подтвердил успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Дальность полета ракеты составила 800 километров, она пролетела 30 минут и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.