В Сеуле не уверены, что КНДР освоила технологию возврата ракет в атмосферу

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство Южной Кореи считает, что необходим дополнительный анализ данных о последнем пуске ракеты КНДР, чтобы с точностью определить, овладел ли Пхеньян технологией, позволяющей возвращать баллистические ракеты в атмосферу.
"Существует вероятность различных стратегических и тактических провокаций в случае усиления международного давления (на КНДР)", — цитирует агентство слова представителей минобороны Южной Кореи.
Последнее ракетное испытание КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Пхеньян официально подтвердил успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Дальность полета ракеты составила 800 километров, она пролетела 30 минут и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.