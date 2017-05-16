Спасатели в Японии нашли всех людей с разбившегося военного самолета

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Спасатели обнаружили всех четырех пассажиров и членов экипажа с разбившегося в Японии самолета-разведчика LR-2 военно-воздушных сил самообороны страны, в настоящее время специалисты пытаются установить состояние людей, официального заключения об их смерти пока нет, передает телеканал NHK.

Самолет LR-2 военно-воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение на Хоккайдо накануне. Его обломки были обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу в южной части острова.

Во вторник утром спасателям удалось обнаружить часть фюзеляжа. По данным телеканала, именно в этом районе позже и были найдены первые два человека. Спустя еще два часа в этом же регионе были обнаружены еще двое.

Самолет вылетел из аэропорта Окадама в Саппоро для экстренной перевозки пациента скорой помощи и направлялся в сторону Хакодате. Затем в районе аэропорта Хакодате он пропал с радаров. На борту самолета находились четверо человек.

Самолет-разведчик LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек. Длина самолета составляет 14 метров. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных, а также выполняет функции авианаблюдения и воздушной разведки.