ВЦИОМ: 39% россиян видят угрозу нацинтересам из-за ядерного оружия у КНДР

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин (39%) считает, что появление ядерного оружия у Северной Кореи несет потенциальную угрозу национальным интересам России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Опрос был посвящен тому, как россияне оценивают угрозу ядерного конфликта на Корейском полуострове.

"О том, что появление ядерного оружия у КНДР несет потенциальную угрозу национальным интересам России, говорят 39%, тогда как 52% с этим не согласны", — говорится в материалах опроса, которые есть у РИА Новости. Еще 9% затруднились ответить на вопрос социологов.

Среди возможных последствий для России в случае применения ядерного оружия на Корейском полуострове наши сограждане чаще всего называют экологические проблемы: загрязнение окружающей среды в целом и радиацию (так ответили по 14%). С другой стороны, респонденты отмечают и политические риски, в том числе напряженные отношения (7%), глобальный конфликт (6%), военную угрозу и втягивание в войну (5%).