ВЦИОМ: 3% россиян считают Россию возможным объектом ядерного удара КНДР

Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее. Архивное фото

Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Лишь 3% россиян считают нашу страну возможным объектом атаки в случае применения КНДР ядерного оружия, при этом большинство респондентов полагают, что РФ должна выступить посредником в переговорах между сторонами конфликта на Корейском полуострове, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Если оружие будет применено, то вероятнее всего, в отношении США (так считают 51% опрошенных) или Южной Кореи (33%). Россию в качестве возможного объекта атаки называют только 3%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, 16% участников опроса считают, что атомная угроза со стороны КНДР направлена против Японии, вдвое реже в качестве возможного объекта называют Китай (8%).

"В связи с угрозой ядерного конфликта на Корейском полуострове большинство россиян не поддерживает ни одну из сторон, а участие России допускают только в качестве посредника на переговорах (73%), за абсолютное невмешательство выступают 19%", — отмечают социологи.

Как показал опрос, лишь по 1% респондентов предлагают России принять сторону Северной или Южной Кореи в этом конфликте.