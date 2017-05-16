ВЦИОМ: россияне опасаются, что США могут применить ядерное оружие

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Угрозу использования оружия массового уничтожения, по мнению россиян, для РФ представляют прежде всего США и запрещенная в РФ террористическая группировка "Аль-Каида", реже среди возможных агрессоров россияне называют боевиков на Северном Кавказе и Северную Корею, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Опрос был посвящен тому, как россияне оценивают угрозу ядерного конфликта на Корейском полуострове.

"КНДР входит в число стран/организаций, от которых, по мнению россиян, может исходить угроза использования оружия массового уничтожения, однако называют ее только 13% опрошенных, тогда как чаще всего потенциальными агрессорами считают США (50%) и Аль-Каиду (32%)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, 15% участников опроса высказали мнение, что такую угрозу для страны могут представлять боевики на Северном Кавказе. По 7% респондентов назвали в качестве возможных агрессоров Великобританию и Китай, еще 6% — Иран, по 3% — Францию и Пакистан, 2% — Израиль.