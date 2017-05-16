ВЦИОМ провел опрос об отношении к странам, разрабатывающим ядерное оружие

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин (41%) считает, что ядерные державы должны предоставить свободу действий странам, разрабатывающим ядерное оружие, и не проводить в этом отношении какой-то особой политики, а 38%, напротив, считают нужным изолировать их от мирового сообщества, чтобы предотвратить новую гонку ядерных вооружений, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Опрос был посвящен тому, как россияне оценивают угрозу ядерного конфликта на Корейском полуострове.

"По отношению к странам, разрабатывающим ядерное оружие, 41% опрошенных предлагают предоставить свободу действий, 38%, напротив, считают нужным изолировать их от мирового сообщества, дабы предотвратить новую гонку ядерного вооружения", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.