ВЦИОМ: 39% россиян считают реальной угрозу применения КНДР ядерного оружия

Жители на одной из улиц в Пхеньяне. Архивное фото

Жители на одной из улиц в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Угрозу применения Северной Кореей ядерного оружия считают реальной 39% россиян, а 43% наших сограждан скорее не верят в намерения КНДР нанести удар и наличии у страны достаточного для этого потенциала, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как показал опрос, большинство россиян (81%) слышали об угрозе ядерного нападения со стороны КНДР в адрес Южной Кореи и США.

"По вопросу о реальности угрозы мнения наших сограждан разделились: если 39% отвечают утвердительно… то 43% скорее не верят, что у КНДР есть потенциал и намерение нанести удар", — говорится в материалах опроса, которыми располагает РИА Новости.

При этом реальной угрозу считают более половины (53%) среди тех, кто хорошо осведомлен о ситуации, а среди узнавших об этой угрозе в ходе опроса впервые такое мнение высказали 22%.