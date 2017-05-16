ВЦИОМ: 39% россиян считают реальной угрозу применения КНДР ядерного оружия

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Угрозу применения Северной Кореей ядерного оружия считают реальной 39% россиян, а 43% наших сограждан скорее не верят в намерения КНДР нанести удар и наличии у страны достаточного для этого потенциала, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как показал опрос, большинство россиян (81%) слышали об угрозе ядерного нападения со стороны КНДР в адрес Южной Кореи и США.
"По вопросу о реальности угрозы мнения наших сограждан разделились: если 39% отвечают утвердительно… то 43% скорее не верят, что у КНДР есть потенциал и намерение нанести удар", — говорится в материалах опроса, которыми располагает РИА Новости.
При этом реальной угрозу считают более половины (53%) среди тех, кто хорошо осведомлен о ситуации, а среди узнавших об этой угрозе в ходе опроса впервые такое мнение высказали 22%.