В Японии нашли двух человек с разбившегося самолета сил самообороны

ТОКИО, 16 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Спасатели обнаружили двух пассажиров разбившегося в Японии самолета-разведчика LR-2 военно-воздушных сил самообороны страны, в настоящее время специалисты пытаются установить состояние людей, передает телеканал NHK.

Самолет-разведчик LR-2 военно-воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение на Хоккайдо в понедельник. Его обломки были обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу в южной части острова.

Во вторник утром спасателям удалось обнаружить часть фюзеляжа. По данным телеканала, именно в этом районе позже и были найдены два пассажира. В настоящее время спасатели пытаются установить их состояние.

Самолет вылетел из аэропорта Окадама в Саппоро для экстренной перевозки пациента скорой помощи и направлялся в сторону Хакодате. Затем в районе аэропорта Хакодате он пропал с радаров. На борту самолета находились четыре человека.

Самолет-разведчик LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек. Длина самолета составляет 14 метров. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных, а также выполняет функции авианаблюдения и воздушной разведки.