Основатель Alibaba Джек Ма стал самым богатым китайцем по версии Forbes

ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Основатель гиганта электронной коммерции компании Alibaba Group Джек Ма обошел главу корпорации Wanda Group Ван Цзяньлиня и занял место богатейшего человека Китая, следует из оценок журнала Forbes.

По состоянию на минувшую пятницу, состояние Джека Ма оценивалось в 30,9 миллиарда долларов, а Ван Цзяньлиня – в 30,7 миллиарда долларов.

Ван Цзяньлинь получает прибыль в основном от бизнеса в сфере недвижимости и развлечений. Состояние Джека Ма увеличилось благодаря удорожанию акций Alibaba в этом году более чем на треть на фоне роста доходов компании, сообщает издание.

В настоящее время богатейшим человеком Азии, согласно Forbes, является гонконгский мультимиллиардер Ли Цзячэн (Li Ka-shing). Его состояние оценивается в 32,9 миллиарда долларов.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Dalian Wanda ранее занималась строительством офисной и жилой недвижимости, а в настоящий момент также ведет бизнес в сфере спорта, туризма, развлечений и кино. Dalian Wanda Group была основана в 1988 году.