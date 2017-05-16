Трамп и наследный принц Абу-Даби обсудили Йемен, Сирию и "угрозу Ирана"

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммед Аль Нахайян обсудили на встрече в Вашингтоне Йемен, Сирию и "угрозу Ирана", сообщил в заявлении Белый дом.

"Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в обороне, противостояние терроризму, разрешение конфликтов в Йемене и Сирии, а также угрозу региональной стабильности, которую представляет Иран", — говорится в сообщении.

Также речь шла об экономическом сотрудничестве США и ОАЭ.