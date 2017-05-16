СМИ: помощник Трампа случайно показал телефонный номер главы Пентагона

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Номер главы Пентагона Джеймса Мэттиса был случайно раскрыт помощником президента США Китом Шиллером, который на протяжении долгого времени был телохранителем Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Издание отмечает, что корреспондентке The Washington Post запечатлел Шиллера с большим количеством бумаг, на одной из который были номер и имя Мэттиса.

Как сообщает The Hill, журналистке удалось дозвониться до министра обороны США.

"Я позвонила. Я попала на автооответчик. Это был он", — заявила она.

В последующем Washington Post убрала фотографию с контактными данными Мэттиса.