Клименко призвал к международному сотрудничеству в борьбе с хакерами

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что победить киберпреступность, "загнать" ее в приемлемые рамки можно только в условиях международного сотрудничества.

"Если хоть каким-то образом мы еще сотрудничаем по таким реальным преступлениям, как наркотики, убийства, то по интернет-ресурсам — нет. И без эффективного взаимодействия пытаться обвинять стороны, что это их хакеры или еще чьи-то хакеры, бессмысленно, так мы не решим проблему", — сказал Клименко в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что политическая подоплека ситуации с недавней хакерской атакой — "не в вирусных историях", не в том, чьи это хакеры, а в отказе от сотрудничества.

"Мы, по крайней мере, пытаемся предлагать нашим коллегам с Запада нормальный путь, но коллеги нас не слышат. Я надеюсь, что нам не потребуется мировая кибервойна, чтобы все договорились", — отметил Клименко.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в РФ, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.

Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Атаке подверглись как частные пользователи, так и крупные корпорации и государственные учреждения.

По данным издания Times, исполнители кибератаки, затронувшей десятки стран мира, получили более 42 тысяч долларов, однако присланные жертвами деньги до сих пор не были сняты со счетов.