Посольство РФ не комментирует статью о передаче Трампом секретов Лаврову

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости, Екатерина Соболь. Посольство России в США не комментирует публикацию, в которой утверждается, что американский президент Дональд Трамп сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову секретную информацию.

"У нас нет комментариев", — заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Николай Лахонин.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп поделился с Лавровым на встрече в Белом доме на прошлой неделе сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

В Белом доме заявили, что публикация газеты Washington Post, где утверждается, что Трамп поделился с Лавровым секретной информацией, является лживой. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, слова которого передал телеканал CNN, заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом".