Депутат: Макрон хочет разрушить классическую структуру политики Франции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Решение нового президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром страны Эдуара Филиппа является попыткой укрепить его центристские позиции и разрушить классическую структуру французской политики, заявил РИА Новости французский депутат от республиканской партии Николя Дюик.

Макрон в понедельник назначил премьер-министром страны мэра города Гавр Эдуара Филиппа. Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа — служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".

"Он пытается разрушить то, что он считает классической структурой политики во Франции с традиционными правыми и левыми. Этим действием он пытается сказать, что он не принадлежит ни правым, ни левым, а стоит над традиционной политикой", — заявил Дюик, добавив, что решение Макрона о назначении премьером страны Филиппа является "тактическим выбором".

Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.