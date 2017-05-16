Совбез ООН потребовал от КНДР отказаться от ядерных и ракетных испытаний

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет безопасности ООН осудил пуски баллистических ракет, проведенные КНДР 28 апреля и 13 мая и потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний, говорится в заявлении, принятом Советом безопасности ООН.

"СБ потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний", — говорится в заявлении.

Члены СБ пришли к согласию продолжать внимательно следить за ситуацией и принять значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным Советом намерением.

Совбез заявил о необходимости для КНДР показать "искреннюю приверженность денуклеаризации через конкретные действия", а также о важности работы для снижения напряжённости на Корейском полуострове.