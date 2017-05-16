В Египте заявили, что Трамп намерен посетить Каир при первой возможности

КАИР, 16 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил желание посетить с визитом Каир при ближайшей возможности, об этом, как заявила в понедельник вечером канцелярия главы Египта, американский лидер сообщил в телефонном разговоре своему египетскому коллеге.

Согласно заявлению канцелярии, в ходе разговора Трамп подчеркнул "силу стратегических отношений между Египтом и США и его стремление продолжить развитие сотрудничества". Также глава Белого дома заявил о своем намерении провести встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях заседаний с лидерами арабских и исламских стран в Эр-Рияде 21 мая.

"Президент Трамп во время разговора также заявил о своем намерении посетить Каир при ближайшей возможности", — приводится в тексте заявления канцелярии президента Египта.

Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в качестве первого пункта своего первого зарубежного турне. Он проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран.