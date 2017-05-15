В НКР заявили о ракетном ударе по военному объекту

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (371)

ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в понедельник об ударе управляемой ракетой, нанесенном ВС Азербайджана по военному объекту Армии обороны Карабаха.

"Пятнадцатого мая, примерно в 16.30 (15.30 мск) противник совершил провокацию на восточном направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, нанеся удар управляемой ракетой по военному объекту Армии обороны. Была частично повреждена одна единица боевой техники", — передает пресс-служба Минобороны НКР.

В сообщении отмечается, что потерь в живой силе Армия обороны не понесла. "Министерство обороны НКР заявляет, что не оставит без ответа провокацию азербайджанских вооруженных сил, а всю ответственность за последствия будет нести военно-политическое руководство Азербайджана", — отметили в пресс-службе.

Ранее ВС Азербайджана заявили об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Оса", транспортно-заряжающей машины и личного состава вооруженных сил Армении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.