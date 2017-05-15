Партия Яроша утверждает, что его охранник не стрелял в таксиста

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Общественная организация "ДИЯ" (действие), лидером которой является депутат Верховной рады Украины, экс-глава запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявила, что телохранитель политика не причастен к стрельбе в таксиста в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области, сообщило в понедельник интернет-издание "Украинская правда".

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что накануне в Каменском двое мужчин из "Правого сектора" напали на таксиста после того, как он отказался ответить на их националистическое приветствие "Слава Украине!". В ходе драки пассажиры выстрелили в таксиста и разбили его машину. Также пострадал еще один таксист, который пришел на помощь коллеге. Правоохранители задержали правонарушителей на месте происшествия. При этом лидер Каменского отделения "Правого сектора" Аскольд Можейко заявил, что один из задержанных не имеет отношения к "Правому сектору", а я является членом движения "ДИЯ" и является телохранителем Яроша.

"Растиражированное фото с удостоверением охранника Яроша принадлежит Роману, который выступает в качестве свидетеля и не стрелял", — цитирует издание "Украинская правда" главу правления движения "ДИЯ" Андрея Шараскина.

При этом в заявлении на странице движения "ДИЯ" в Facebook, говорится, что телесные повреждения таксистам нанес участник спецоперации украинских силовиков в Донбассе в составе добровольческих батальонов Михаил, а охранник Яроша Роман просто присутствовал во время инцидента.

В организации признали вину нападавшего, однако заявили, что рассчитывают на "правдивое установление всех обстоятельств инцидента, ведь и сам Михаил получил множество телесных повреждений".