Полиция подтвердила данные о взрывчатке в офисе "Национального корпуса"

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Полиция Киева подтвердила, что в центральном офисе украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", обнаружена взрывчатка, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Ранее в понедельник радикалы из нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявили, что на окне в центральном офисе партии "Национальный корпус" обнаружена тротиловая взрывчатка.

"Материалы по данному факту зарегистрированы. По результатам первоочередной проверки данному факту будет дана правовая квалификация", — сказала Блищик.

СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.