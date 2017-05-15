На выборах в горсовет Еревана победила правящая партия Армении

ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) победила на прошедших в воскресенье выборах в Совет старейшин Еревана, набрав по итогам подсчета бюллетеней на всех 474 избирательных участках 71,25% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.

В выборах участвовали три политические силы: правящая Республиканская партия Армении, блок "Елк" (Исход) и партия "Еркир цирани" ("Страна абрикоса"). Пропорциональный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, оппозиционного блока "Елк" — депутат парламента Никол Пашинян, а "Еркир цирани" — основатель этой оппозиционной партии Заруи Постанджян.

"Согласно предварительным данным, по итогам подсчета голосов на 474 избирательных участках РПА набрала 71,25% (240036 голосов), блок "Елк" —21% (70731), партия "Еркир цирани" — 7,75% (26109)", — говорится в сообщении.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", Совет старейшин состоит из 65 членов, избирается сроком на четыре года и формируется по партийному принципу на основе общегородских выборов, проводимых по пропорциональной системе голосования. В выборах приняли участие 345226 человек из 842147 имеющих право голоса, явка составила 40,99%. Порога явки нет.

Если по итогам выборов в совет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На выборах в горсовет Еревана установлен шестипроцентный барьер для партий и восьмипроцентный — для партийных блоков. Порога явки избирателей нет. В соответствии с Избирательным кодексом, если в голосовании участвуют до трех партий или партийных блоков, то мандаты распределяются между ними всеми. Следовательно, в новом Совете старейшин будут представлены все участвующие в выборах политические силы, независимо от итогов голосования. В нынешний городской совет входят три фракции: Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения" и оппозиционная фракция "Здравствуй, Ереван". Действующий мэр Еревана Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна — занимает этот пост с 2011 года.