Постпред США при ООН: сотрудничество с Россией по борьбе с ИГ* важно

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США считают важным сотрудничество с Россией по вопросу борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, с приходом новой американской администрации Москва и Вашингтон прощупывают почву, а Россия пытается понять, как работать с президентом США Дональдом Трампом. "Я думаю, что сейчас нам необходимо двигаться вперед и выяснить, над чем мы можем с ними (Россией — ред.) работать, а над чем никак не можем ", — отметила она в интервью телеканалу ABC.

"Весьма важно, чтобы мы работали с Россией по борьбе с ИГ", — заявила Хейли.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.