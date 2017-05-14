ВОЗ подтвердила второй случай заражения лихорадкой Эбола в ДРК

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила второй случай заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) после того, как на этой неделе стало известно о возможных 17 случаях заражения, передает агентство Рейтер.

Медицинские службы также пытаются определить состояние еще 125 человек, об этом заявил представитель ВОЗ в Конго Юджин Кабамби.

Агентство Франс Пресс 12 мая со ссылкой на заявление ВОЗ сообщило, что на северо-востоке Демократической республики Конго была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, которая она унесла жизни трех человек. Последняя вспышка Эболы в ДРК произошла в 2014 году, тогда в связи с заболеванием погибли 49 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.