Кличко станцевал под Бритни Спирс для волонтеров Евровидения

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В сети опубликовано видео танца киевского мэра Виталия Кличко. Запись разместила в своем Twitter пресс-секретарь политика Оксана Зиновьева.

Она пояснила, что своим выступлением Кличко хотел отблагодарить волонтеров Евровидения за проделанную работу. В ролике звучит трек певицы Бритни Спирс и рэпера Will.i.am "Scream & Shout".

Конкурс эстрадной песни Евровидение завершился в Киеве 14 мая. По результатам телефонного голосования и голосования жюри стран-участниц первое место присудили португальскому исполнителю Сальвадору Собрало. Второе место занял уроженец Москвы Кристиан Костов, выступавший за Болгарию. Третьей стала молдавская группа SunStroke Project, получившая 374 балла.