США
14.0514 мая21:55МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Эффект Шульца" не сработал: партия Меркель выиграла региональные выборы

21:3314.05.2017
01761
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

БЕРЛИН, 14 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева, Маргарита Костив. Партия Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц во время выступления в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Шульц прокомментировал поражение СДПГ на выборах в Северном Рейне-Вестфалии

По обновленным предварительным данным, ХДС набирает 34,3% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) с 30,6 % голосов. Далее следуют свободные демократы (12,2%), "Зеленые" (6%), "Левые" 5%, а также партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" с 7,7%.

По данным избиркома, в выборах приняли участие 65,5% избирателей, это почти на 6% больше, чем на прошлых выборах в 2012 году.

"Мини-выборы в бундестаг"

Самые массовые в Германии (13,1 млн избирателей) выборы в Северном Рейне-Вестфалии прошли за четыре месяца до выборов в бундестаг, и они продемонстрировали реальное отношение избирателей к лидирующим в Германии так называемым "народным партиям".

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречис президентом РФ Владимиром Путиным. 2 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Сенатор считает визит Меркель в Россию частью избирательной кампании

Лидер СДПГ Мартин Шульц и возглавляющая партийный список в Северном Рейне-Вестфалии, премьер-министр Ханнелоре Крафт неоднократно подчеркивали в ходе предвыборной кампании, что речь идет о "сердце социал-демократов", земле, где "красные" лидировали на протяжении почти 50 лет (с шестилетним перерывом). Именно социал-демократы позиционировали региональные выборы в Северном Рейне-Вестфалии как "мини-выборы в бундестаг".

Тем более ошеломительным стал провал социал-демократов, рейтинг которых вырос в начале года, после прихода Шульца к лидерству в партии. Эксперты связывали с этим подъемом с "эффектом Шульца", однако третье по счету "второе место" социал-демократов на региональных выборах с начала текущего года говорит о том, что этот эффект не смог трансформироваться в реальную политическую поддержку СДПГ.

"Сегодня хороший день для Северного Рейна-Вестфалия. У нас было две цели — завершить правление "красно-зеленой коалиции" и стать сильнейшей политической силой. Обе цели выполнены, спасибо всем", — заявил в штаб-квартире ХДС в Дюссельдорфе лидер регионального списка Армин Лашет.

© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине. 11 мая 2017
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине. 11 мая 2017

В ХДС обнадежены

"Большая цель в этом году – это победа в сентябре на выборах в бундестаг, которые мы хотим выиграть. Поэтому сегодня у нас праздник, а с завтрашнего дня начинается серьезная работа во благо Германии", — заявил журналистам генсек ХДС Петер Таубер в штаб-квартире партии в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель озвучила меры по укреплению безопасности Евросоюза

Касаясь причин победы на выборах в Северном Рейне-Вестфалии, Таубер заявил, что команда Лашета показала себя с лучшей стороны в таких важных для региона темах, как "внутренняя безопасность, ошибочная инфраструктурная и образовательная политика".

Общая атмосфера в штаб-квартире после объявления итогов выборов была праздничная – результаты выборов обнадежили членов ХДС, они полагают, что шансы на победу 24 сентября на выборах в бундестаг велики.

После объявления предварительных результатов в штаб-квартире СДПГ в Берлине раздался возглас разочарования, на лицах присутствующих отразилась горечь поражения. Сторонники партии, которые до последнего верили в победу социал-демократов, были буквально ошеломлены результатом. Тем не менее, сторонники партии не теряют надежды на благоприятный для социал-демократов исход на выборах в бундестаг.

© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель реагирует на результаты выборов в федеральной земле Саар
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Канцлер Германии Ангела Меркель реагирует на результаты выборов в федеральной земле Саар

Повестка безопасности

Тема внутренней безопасности стала, без сомнения, одной из решающей для победы ХДС на выборах в Северном Рейне-Вестфалии, учитывая ряд скандалов, сопровождавших в этой сфере политику "красно-зеленого" правительства региона.

Так, именно в период руководства правительством во главе с премьер-министром Крафт произошли массовые нападения на жительниц и жителей Кельна со стороны мигрантов и беженцев в ночь на 1 января 2016 года. В полицию поступило более 700 заявлений от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и побоев, также зафиксированы многочисленные кражи. По словам очевидцев, среди нападавших были молодые мужчины североафриканской и арабской внешности.

Участники движения Avaaz протестуют против съезда политической партии Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD) в Кельне. 21 апреля 2017
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Стрижка электорального газона: "нетрадиционные" партии ФРГ уходят с поля

Тем не менее власти земли не только своевременно не завили о наблюдавшихся беспорядках, но, по мнению наблюдателей и журналистов, до последнего пытались отрицать случившееся, а премьер-министр Крафт даже заявила о том, что женщины сами могли спровоцировать нападавших вызывающим поведением или одеждой.

Еще один громкий скандал, затронувшей МВД Северного Рейна-Вестфалии в 2016 году, связан с терактом в Берлине 19 декабря прошлого года, когда грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, ответственность за который затем взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.

Подозреваемый в совершении теракта Анис Амри был зарегистрирован как лицо, претендующее на статус беженца, в Северном Рейне-Вестфалии. После того, как ему было отказано в предоставлении убежища, правоохранители именно этой земли не смогли депортировать Амри на родину в Тунис, кроме того, они не отреагировали своевременно на нарушении им режима регистрации, когда Амри самовольно уехал в Берлин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена