"Эффект Шульца" не сработал: партия Меркель выиграла региональные выборы

БЕРЛИН, 14 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева, Маргарита Костив. Партия Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

По обновленным предварительным данным, ХДС набирает 34,3% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) с 30,6 % голосов. Далее следуют свободные демократы (12,2%), "Зеленые" (6%), "Левые" 5%, а также партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" с 7,7%.

По данным избиркома, в выборах приняли участие 65,5% избирателей, это почти на 6% больше, чем на прошлых выборах в 2012 году.

"Мини-выборы в бундестаг"



Самые массовые в Германии (13,1 млн избирателей) выборы в Северном Рейне-Вестфалии прошли за четыре месяца до выборов в бундестаг, и они продемонстрировали реальное отношение избирателей к лидирующим в Германии так называемым "народным партиям".

Лидер СДПГ Мартин Шульц и возглавляющая партийный список в Северном Рейне-Вестфалии, премьер-министр Ханнелоре Крафт неоднократно подчеркивали в ходе предвыборной кампании, что речь идет о "сердце социал-демократов", земле, где "красные" лидировали на протяжении почти 50 лет (с шестилетним перерывом). Именно социал-демократы позиционировали региональные выборы в Северном Рейне-Вестфалии как "мини-выборы в бундестаг".

Тем более ошеломительным стал провал социал-демократов, рейтинг которых вырос в начале года, после прихода Шульца к лидерству в партии. Эксперты связывали с этим подъемом с "эффектом Шульца", однако третье по счету "второе место" социал-демократов на региональных выборах с начала текущего года говорит о том, что этот эффект не смог трансформироваться в реальную политическую поддержку СДПГ.

"Сегодня хороший день для Северного Рейна-Вестфалия. У нас было две цели — завершить правление "красно-зеленой коалиции" и стать сильнейшей политической силой. Обе цели выполнены, спасибо всем", — заявил в штаб-квартире ХДС в Дюссельдорфе лидер регионального списка Армин Лашет.

В ХДС обнадежены



"Большая цель в этом году – это победа в сентябре на выборах в бундестаг, которые мы хотим выиграть. Поэтому сегодня у нас праздник, а с завтрашнего дня начинается серьезная работа во благо Германии", — заявил журналистам генсек ХДС Петер Таубер в штаб-квартире партии в Берлине.

Касаясь причин победы на выборах в Северном Рейне-Вестфалии, Таубер заявил, что команда Лашета показала себя с лучшей стороны в таких важных для региона темах, как "внутренняя безопасность, ошибочная инфраструктурная и образовательная политика".

Общая атмосфера в штаб-квартире после объявления итогов выборов была праздничная – результаты выборов обнадежили членов ХДС, они полагают, что шансы на победу 24 сентября на выборах в бундестаг велики.

После объявления предварительных результатов в штаб-квартире СДПГ в Берлине раздался возглас разочарования, на лицах присутствующих отразилась горечь поражения. Сторонники партии, которые до последнего верили в победу социал-демократов, были буквально ошеломлены результатом. Тем не менее, сторонники партии не теряют надежды на благоприятный для социал-демократов исход на выборах в бундестаг.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Канцлер Германии Ангела Меркель реагирует на результаты выборов в федеральной земле Саар © REUTERS / Fabrizio Bensch Канцлер Германии Ангела Меркель реагирует на результаты выборов в федеральной земле Саар

Повестка безопасности



Тема внутренней безопасности стала, без сомнения, одной из решающей для победы ХДС на выборах в Северном Рейне-Вестфалии, учитывая ряд скандалов, сопровождавших в этой сфере политику "красно-зеленого" правительства региона.

Так, именно в период руководства правительством во главе с премьер-министром Крафт произошли массовые нападения на жительниц и жителей Кельна со стороны мигрантов и беженцев в ночь на 1 января 2016 года. В полицию поступило более 700 заявлений от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и побоев, также зафиксированы многочисленные кражи. По словам очевидцев, среди нападавших были молодые мужчины североафриканской и арабской внешности.

Тем не менее власти земли не только своевременно не завили о наблюдавшихся беспорядках, но, по мнению наблюдателей и журналистов, до последнего пытались отрицать случившееся, а премьер-министр Крафт даже заявила о том, что женщины сами могли спровоцировать нападавших вызывающим поведением или одеждой.

Еще один громкий скандал, затронувшей МВД Северного Рейна-Вестфалии в 2016 году, связан с терактом в Берлине 19 декабря прошлого года, когда грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, ответственность за который затем взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.

Подозреваемый в совершении теракта Анис Амри был зарегистрирован как лицо, претендующее на статус беженца, в Северном Рейне-Вестфалии. После того, как ему было отказано в предоставлении убежища, правоохранители именно этой земли не смогли депортировать Амри на родину в Тунис, кроме того, они не отреагировали своевременно на нарушении им режима регистрации, когда Амри самовольно уехал в Берлин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.