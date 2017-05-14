The Nation напомнил американцам, кто разгромил Третий рейх

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидерам Демпартии США следовало бы приехать в Россию на День Победы и почтить память павших в борьбе против нацистской Германии. Вместо этого они разжигают новую холодную войну и стремятся окончательно рассорить Белый дом с Кремлем, считает обозреватель журнала The Nation, историк Стивен Коэн.
Автор полагает, что американская нация утратила понимание того, кто на самом деле нанес поражение Третьему рейху, поскольку голливудский кинематограф привил ей уверенность в том, что нацистов победили США. Между тем большую часть войны Соединенные Штаты не решались выйти за пределы Тихоокеанского театра военных действий, в то время как Советский Союз "уничтожал и громил гитлеровскую военную машину на Восточном фронте", напоминает Коэн, отмечая, что до 80% боевых потерь вермахта пришлось на бои с Красной армией.
"Адепты холодной войны" в Вашингтоне не понимают, что стремление заблокировать сближение между Россией и США может обернуться полномасштабной конфронтацией, считает обозреватель. "Лучше бы они отправились в Москву и отпраздновали бы там День Победы над нацистской Германией", — резюмирует Коэн.