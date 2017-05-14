Шульц прокомментировал поражение СДПГ на выборах в Северном Рейне-Вестфалии

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц во время выступления в Берлине. Архивное фото

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц во время выступления в Берлине. Архивное фото

БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Поражение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия — тяжёлый день для партии, но борьба продолжится на выборах в бундестаг, заявил в воскресенье председатель СДПГ и экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

По данным exit poll, партия Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель набирает 34,5% голосов, на втором месте — Социал-демократическая партия Германия с 30,5% голосов. Далее следуют свободные демократы (12%), "Зеленые" (6%), "Левые" (5%), а также партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" с 7,5%.

"Это тяжёлый день для СДПГ, тяжёлый день для меня лично: я родом из федеральной земли, где мы потерпели поражение", — сказал он, выступая в штаб-квартире партии в Берлине.

Он также высказал поддержку премьер-министру земли Ханнелоре Крафт, которая по итогам выборов не сможет продолжить свою деятельность на этом посту.

"Мы выигрываем вместе, мы проигрываем вместе… Мы продолжим бороться 24 сентября", — добавил Шульц.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).