Омбудсмен ДНР назвала слова Порошенко о пленных политической игрой

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о нежелании пленных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики возвращаться в Донбасс — это очередная политическая игра накануне встречи в Минске, сказала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В пятницу в Киеве сообщили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. По данным омбудсмена Украины Валерии Лутковской, только 5% пленных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, согласились на обмен. Порошенко на пресс-конференции в воскресенье заявил, что "100% из тех, относительно кого Украина дала возможность провести верификацию о желании вернуться в Донецк и Луганск, подтвердили свое нежелание".

"Это заявление — это ложь и глупость. Даже в пенитенциарной системе верификация прошла не полностью, они (представители Киева — ред.) не предоставили ко всем доступ. Мне кажется, это очередная политическая игра накануне встречи в Минске", — сказала она.

Также Морозова напомнила, что представители Киева уже заявляли об окончании процесса проверки пленных, который был сорван по вине украинской стороны.