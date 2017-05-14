Администрация США провела два экстренных совещания из-за кибератаки

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Администрация США провела два экстренных совещания руководителей спецслужб после массированной кибератаки, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации.

Президент США Дональд Трамп поручил советнику президента по внутренней безопасности Тому Боссерту провести первое экстренное заседание вечером в пятницу, чтобы дать оценку действиям хакеров, заявил источник.

По словам собеседника агентства, вторая встреча с участием чиновников органов безопасности США по этому вопросу состоялась в Белом доме в субботу.

В настоящий момент Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ) ведут поиск злоумышленников, стоящих за кибератакой, добавил чиновник Белого дома.

Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может продолжиться в понедельник утром. По его данным, масштабная кибератака уже затронула 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

Разработчики антивируса Avast в пятницу сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. Тогда же в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.