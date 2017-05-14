Порошенко рассказал о последнем разговоре с Путиным

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.
При этом он не сообщил, когда именно состоялся последний разговор.
В конце апреля газета "Коммерсант" писала, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, а последний разговор состоялся по инициативе украинской стороны в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Однако, по данным источника издания, близкого к окружению Порошенко, официальный Киев не хотел бы публично признавать разговор президентов.
Предыдущие переговоры
"Во время обострения ситуации в Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить… Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России", — цитировало издание комментарий пресс-службы.
Там отметили, что эти контакты были скоординированы с европейскими партнерами по "нормандскому формату".
"Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было", — заявили в пресс-службе Порошенко.
На просьбу уточнить, было ли разговоров два или больше, пресс-секретарь главы государства отметил, что их было несколько. На вопрос о том, по чьей инициативе состоялись беседы, Песков ответил, что не может предоставить больше информации.
"Пытается, но…"
"Он (Порошенко — ред.) находится в постоянном контакте с президентом Путиным, иногда они говорят по телефону, беседуют на полях встреч в "нормандском формате" в ходе встреч лидеров, последний разговор состоялся в Берлине в октябре прошлого года", — отметил министр.
"У меня складывается впечатление, что он пытается быть конструктивным, найти пути возврата к реализации Минских соглашений. Но на следующий день он возвращается в Киев или едет за границу и делает абсолютно враждебные и совершенно несправедливые публичные заявления", — посетовал глава МИД.
Формат "нормандской четверки" для обсуждения кризиса на Украине сформировался летом 2014 года, в нем участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. Последняя встреча глав государств четырех стран состоялась в Берлине 19 октября 2016 года, а телефонный разговор — в апреле текущего года. В мае во время визита в Сочи канцлер ФРГ Ангела Меркель договорилась с российским лидером продолжить работу в "нормандском формате" после президентских выборов во Франции.
Дела Сенцова и Сущенко
В октябре 2016 года Минюст России в ответ на запрос РИА Новости подтвердил отказ в передаче на Украину Сенцова и Кольченко, поскольку у них, как у жителей Крыма, есть российское гражданство.
В том же месяце ФСБ сообщила о задержании в Москве сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Романа Сущенко. По данным российской спецслужбы, он собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. Сущенко был арестован.
При этом в МИД России отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.