Порошенко рассказал о последнем разговоре с Путиным

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.

"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников. В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы. Следствием этих переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он не сообщил, когда именно состоялся последний разговор.

В конце апреля газета "Коммерсант" писала, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, а последний разговор состоялся по инициативе украинской стороны в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Однако, по данным источника издания, близкого к окружению Порошенко, официальный Киев не хотел бы публично признавать разговор президентов.

Предыдущие переговоры

В начале марте агентство УНИАН сообщило со ссылкой на пресс-службу Порошенко, что украинский президент дважды говорил по телефону с российским коллегой о ситуации в Донбассе.

"Во время обострения ситуации в Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить… Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России", — цитировало издание комментарий пресс-службы.

Там отметили, что эти контакты были скоординированы с европейскими партнерами по "нормандскому формату".

"Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было", — заявили в пресс-службе Порошенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонные контакты Владимира Путина и его украинского коллеги. "Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности", — сказал Песков журналистам.

На просьбу уточнить, было ли разговоров два или больше, пресс-секретарь главы государства отметил, что их было несколько. На вопрос о том, по чьей инициативе состоялись беседы, Песков ответил, что не может предоставить больше информации.

"Пытается, но…"

Позже, в конце марта глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналу National Interest рассказал, что резиденты Украины и России постоянно контактируют.

"Он (Порошенко — ред.) находится в постоянном контакте с президентом Путиным, иногда они говорят по телефону, беседуют на полях встреч в "нормандском формате" в ходе встреч лидеров, последний разговор состоялся в Берлине в октябре прошлого года", — отметил министр.

"У меня складывается впечатление, что он пытается быть конструктивным, найти пути возврата к реализации Минских соглашений. Но на следующий день он возвращается в Киев или едет за границу и делает абсолютно враждебные и совершенно несправедливые публичные заявления", — посетовал глава МИД.

Формат "нормандской четверки" для обсуждения кризиса на Украине сформировался летом 2014 года, в нем участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. Последняя встреча глав государств четырех стран состоялась в Берлине 19 октября 2016 года, а телефонный разговор — в апреле текущего года. В мае во время визита в Сочи канцлер ФРГ Ангела Меркель договорилась с российским лидером продолжить работу в "нормандском формате" после президентских выборов во Франции.

Дела Сенцова и Сущенко

Украинец Олег Сенцов был приговорен судом в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором на 10 лет лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В октябре 2016 года Минюст России в ответ на запрос РИА Новости подтвердил отказ в передаче на Украину Сенцова и Кольченко, поскольку у них, как у жителей Крыма, есть российское гражданство.

В том же месяце ФСБ сообщила о задержании в Москве сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Романа Сущенко. По данным российской спецслужбы, он собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. Сущенко был арестован.

Украинское национальное агентство " Укринформ " заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

При этом в МИД России отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.