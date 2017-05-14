Exit poll: ХДС лидирует на выборах в парламент Северного Рейн-Вестфалия

БЕРЛИН, 14 мая – РИА Новости, Ангелина Тимоофеева. Партия Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует, по данным exit poll, после закрытия избирательных участков, на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил представитель избиркома в штаб-квартире ХДС в Берлине.

По предварительным данным, ХДС набирает 34,5% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия с 30,5 % голосов. Далее следуют свободные демократы (12 %), "Зеленые" (6 %), "Левые" 5%, а также партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" с 7,5%.

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