В Мосуле ликвидировали помощника главаря ИГ*

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-офицер иракских силовых структур времен Саддама Хусейна, ставший помощником главаря группировки ИГ*, уничтожен в иракском Мосуле, сообщает местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на мэра города Халис, где террорист начинал преступную деятельность.

Телеканал не сообщил полное имя боевика и дату ликвидации, но отметил, что в прошлом он был известен как "Заркави города Халис", вероятно, по аналогии с именем террориста Абу Мусаба Заркави, который вскоре после свержения Саддама Хусейна в 2003 году создал в Ираке ячейку "Аль-Каиды", положившую начало ИГ.

"Есть подтвержденная информация о ликвидации боевика, который был бригадным генералом в силовых структурах прошлого режима, в результате авиаудара в западной части Мосула, а также четырех его помощников. Убитый был "эмиром" "Аль-Каиды" в городе Халис в 2006-2007 годы", — заявил каналу мэр этого города в восточной провинции Дияла.

По данным чиновника, террорист в последующие 10 лет действовал в разных городах Ирака и в конце концов занял "высокий пост" в "столице" ИГ Мосуле.

"Убитый являлся одним из важнейших помощников аль-Багдади в западной части Мосула. Он был мозгом-планировщиком линий обороны ИГ", — заявил мэр, отметив, что убитый был одним из "важнейших офицеров" времен Саддама Хусейна в структуре ИГ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.