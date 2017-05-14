В Турции нашли овцу-мутанта с челюстью в ухе

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Овца с челюстью в ушной раковине найдена в Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.

На мутацию обратил внимание хозяин животного, житель провинции Газиантеп Али Думан. Фермер рассказал, что во время стрижки он повредил машинкой ухо одной из овец. "Но когда я решил поближе его рассмотреть, я понял, что это рот. Я очень испугался. Меня буквально начало трясти. Я в первый раз увидел нечто подобное", — признался мужчина.

Думан решил показать животное ветеринарам. Они были удивлены тем, что рот, несмотря на нестандартное анатомическое расположение, имеет несколько развитых зубов, снабжен слюнными железами и может выполнять глотательные движения. Однако, как отметили специалисты, образование в ушной раковине никак не связано с пищеварительным трактом.

"Я не думаю, что овца может есть этим ртом. Нам было бы интересно посмотреть, как это происходит, но владелец опасается за здоровье своего питомца", — сообщил ветеринар Исуф Илдырым, под чьим наблюдением находится животное.

По его мнению, причиной подобной мутации мог стать повышенный радиационный фон в среде обитания или чрезмерное использование фермером химических кормов.