Постпред США при ООН назвала условия встречи Трампа и Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пока последний не изменит курс действий, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

В интервью телеканалу ABC, фрагменты которого были показаны в воскресенье, Хейли прокомментировала произведенный КНДР в ночь на воскресенье пуск ракеты.

"Это не способ провести встречу с президентом, потому что он точно этого не сделает. Могу сказать вам, он (Ким Чен Ын — ред.) может сидеть и выдвигать любые условия. До тех пор, пока он не пойдет на наши условия, мы с ним не встретимся", — сказала Хейли.

В интервью агентству Блумберг в начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном "если это будет уместно". Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для встречи президента США и главы КНДР сейчас нет условий. Он также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное для того, чтобы устранить ее".

Ранее японское агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники распространило информацию о том, что Вашингтон якобы передал Пекину позицию американской администрации о том, что президент Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в конце апреля в Совете Безопасности ООН заявил, что как только КНДР начнет сворачивать свою ядерную программу, США будут готовы возобновить помощь стране.