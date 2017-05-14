Тиллерсон: текущее состояние отношений с РФ вредны и для США, и для мира

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Текущее состояние российско-американских отношений не отвечает интересам США и всего мира, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.NBC.
При этом он также отметил, что выступает против термина "перезагрузка" применительно к отношениям США и России.
"Я думаю, что терминами вроде "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа… Мы начинаем с того листа, который у нас есть", — сказал госсекретарь.
"Думаю, нам нужно посмотреть на эти отношения в их самом широком контексте. Есть много, много важных областей, которые требуют нашего внимания, если мы вернемся к отношениям, которые, как мы считаем, необходимы для безопасности США", — добавил Тиллерсон.