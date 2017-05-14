Порошенко раскрыл подробности разговора с Путиным

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.

"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников. В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы. Следствием этих переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он не сообщил, когда именно состоялся последний разговор.

В конце апреля газета "Коммерсант" писала, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, а последний разговор состоялся по инициативе украинской стороны в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Однако, по данным источника издания, близкого к окружению Порошенко, официальный Киев не хотел бы публично признавать разговор президентов.

Украинское национальное агентство "Укринформ" ранее заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

При этом в МИД РФ отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.