Порошенко: альтернативой Минску-2 для Киева может быть отказ от Донбасса

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Альтернативой минским соглашениям для Киева может быть отказ от Донбасса, это неприемлемо, заявил на пресс-конференции в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

"Есть предложения (как альтернатива Минским соглашениям — ред.): давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути", — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Минские соглашения по урегулированию в Донбассе работают, необходимости в поиске новых форматов нет.