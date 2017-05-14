КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что выполнил многие из своих обещаний на посту главы государства, хотя есть и просчеты в работе.

Ранее Порошенко заявил, что пока рано говорить, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

"Много чего сделано, но доволен ли я? Нет. Есть и определенные кадровые просчеты, есть и определенные задержки в позициях реформ. Давайте говорить честно: есть плюсы и минусы, но оценивать эту работу должен украинский народ", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

В феврале 2014 года после госпереворота Верховная рада отстранила от власти президента Украины Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. По итогам прошедших в том же году досрочных выборов президентом стал Порошенко. Следующие выборы должны пройти на Украине в 2019 году.