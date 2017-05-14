Генсек ООН осудил нападение на миссию организации в ЦАР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на миротворца ООН в Центральноафриканской республике и выразил соболезнования его близким, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь возмущен нападением, предположительно осуществленным повстанцами из ополчения "Антибалака", на мирных жителей и на миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской республике (MINUSCA)", — говорится в заявлении.

Согласно документу, Гутерреш "резко осудил" атаку, а также призвал власти ЦАР провести расследование инцидента. Он выразил свои соболезнования семье погибшего миротворца и правительству Марокко.

Глава ООН назвал ситуацию в ЦАР "нестабильной" и подчеркнул необходимость поддержки со стороны мирового сообщества. "Недавние инциденты демонстрируют, что ситуация в Центральноафриканской республике все еще нестабильна, следовательно, необходимо продолжать устойчивую региональную и международную поддержку для преодоления существующих вызовов", — подчеркивается в документе.

Ранее MINUSCA сообщила, что миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центральноафриканской республике. Инцидент произошел в субботу ночью в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР. Согласно заявлению MINUSCA, нападению подверглись мирные жители и конвой миссии. Нападение было организовано коалицией, в которую входят христианские повстанцы из ополчения "Антибалака".