Елисейский дворец подтвердил визит Макрона в Берлин

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая, посетит с визитом Берлин и проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подтверждается в первом коммюнике Елисейского дворца с момента вступления Макрона в должность главы французского государства.

Ранее сообщалось, что ходе визита в Берлин в понедельник Макрон проведет переговоры с Меркель.

"Президент Республики Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая 2017 года, направится в Берлин, чтобы провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", — говорится в коммюнике. Отмечается, что встреча состоится в 17.30 по местному времени (18.30 мск).

В воскресенье Макрон официально вступил в должность главы государства. Церемония передачи власти от экс-президента Франсуа Олланда началась вскоре после 10.00 (11.00 мск). Олланд покинул резиденцию главы государства спустя час после прибытия преемника, хотя на общение политиков изначально отводилось всего 25 минут.