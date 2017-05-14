Порошенко требует обеспечить прозрачный судебный процесс по делу Януковича

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым обеспечить прозрачный судебный процесс по делу бывшего главы государства Виктора Януковича о госизмене.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Следующее заседание состоится 18 мая. Сторона обвинения заявила, что намерена требовать для Януковича высшей меры наказания — пожизненного лишения свободы. При этом защита Януковича считает, что следствие не собрало достаточно доказательств вины экс-президента. Адвокат уверен, что у бывшего главы государства есть все шансы выиграть дело, если суд будет проходить в рамках закона.

"Я уверен, что мы должны обеспечить абсолютно прозрачный процесс. Общество должно знать, защита должен доказывать свои аргументы", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.