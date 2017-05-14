Порошенко недоволен расследованием убийства журналиста Шеремета

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не доволен тем, что до сих пор не привлечен к ответственности убийца журналиста Павла Шеремета.

"Я ожидал лучших результатов и не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности", — сказал Порошенко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.