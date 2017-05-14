Украина продолжит движение к евроинтеграции, заявил Порошенко

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что курс страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным.

"Всем ясно, что курс (Украины – ред.) на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он отметил, что дальнейшие планы и нюансы этого курса будут изложены в начале осени в ежегодном послании президента парламенту.

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Его ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.