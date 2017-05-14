В ЕС считают ракетный пуск КНДР угрозой международной безопасности

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Евросоюз назвал очередной пуск северокорейской ракеты угрозой для мира и международной безопасности, говорится в коммюнике представителя ЕС.
В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров.
Там также содержится призыв к Северной Корее начать конструктивный диалог с международным сообществом. Отмечается, что ЕС готов поддержать этот процесс.
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