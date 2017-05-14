В ЕС считают ракетный пуск КНДР угрозой международной безопасности

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Евросоюз назвал очередной пуск северокорейской ракеты угрозой для мира и международной безопасности, говорится в коммюнике представителя ЕС.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров.

"Осуществленный ранее сегодня пуск КНДР баллистической ракеты серьезно нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Этот и предыдущие пуски представляют угрозу для международного мира и безопасности, а также усиливают напряженность в регионе во время, когда вместо этого необходима деэскалация", — говорится в коммюнике представителя ЕС.

Там также содержится призыв к Северной Корее начать конструктивный диалог с международным сообществом. Отмечается, что ЕС готов поддержать этот процесс.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>