Житель Сиднея прилетел на вертолете в ресторан быстрого питания

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Австралиец посадил вертолет у ресторана быстрого питания, чтобы забрать свой заказ, чем мог нарушить закон, сообщает телеканал 9NEWS.

По данным телеканала, жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища: вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.

Incredible moment helicopter lands outside Sydney McDonald's as pilot casually collects his fast food https://t.co/cGIs5LHjrX pic.twitter.com/A38shPLDXe — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 14 мая 2017 г.

​Как сообщили в Управлении безопасности полётов гражданской авиации Австралии (CASA), технически пилот мог приземлиться на территории ресторана, не нарушая закон, только в случае наличия разрешения от землевладельца.

На данный момент CASA ведет расследование законности действий проголодавшегося пилота.