Минский аэропорт сохранил схему обслуживания пассажиров из России

МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Национальный аэропорт "Минск" подтвердил, что не меняет схему обслуживания пассажиров, прилетающих из России, говорится в сообщении компании.
"В минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Российской Федерации, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет", — подчеркнули в аэропорту Минска.
Там отметили, что для прохождения контроля гражданам Белоруссии и РФ необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Белоруссии соответствующим авиарейсом. Граждане вышеуказанных стран проходят контроль по специально выделенным коридорам.
Ранее ФСБ РФ подтвердила введение Россией режима пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, пользующихся авиарейсами между Россией и Белоруссией. До этого госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что с 15 мая все авиарейсы, выполняемые между Россией и Белоруссией, будут переведены в международные сектора российских аэропортов. В погранкомитете Белоруссии сообщили, что Минск не планирует осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией.