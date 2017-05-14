Минский аэропорт сохранил схему обслуживания пассажиров из России

МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Национальный аэропорт "Минск" подтвердил, что не меняет схему обслуживания пассажиров, прилетающих из России, говорится в сообщении компании.

Там напомнили, что с 15 мая изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Белоруссии в РФ. Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Белоруссии и улетают обратно.

"В минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Российской Федерации, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет", — подчеркнули в аэропорту Минска.

Там отметили, что для прохождения контроля гражданам Белоруссии и РФ необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Белоруссии соответствующим авиарейсом. Граждане вышеуказанных стран проходят контроль по специально выделенным коридорам.

"Пассажирам, следующим в пункты Российской Федерации транзитом через национальный аэропорт "Минск", необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий их личность, а также миграционной карту, заполненную по прибытию в Белоруссию", — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ РФ подтвердила введение Россией режима пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, пользующихся авиарейсами между Россией и Белоруссией. До этого госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что с 15 мая все авиарейсы, выполняемые между Россией и Белоруссией, будут переведены в международные сектора российских аэропортов. В погранкомитете Белоруссии сообщили, что Минск не планирует осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией.