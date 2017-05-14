Вспышка холеры в Йемене унесла жизни 115 человек

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля стали 115 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).
Представитель МККК Доминик Стиллхарт заявил, что власти страны зафиксировали более 8,5 тысячи случаев заражения в 14 губернаторствах. За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.
Больницы Йемена переполнены и не справляются с нагрузкой, отметил Стиллхарт.
Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.