СМИ: футболист Уэйн Руни за два часа проиграл в казино полмиллиона фунтов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Известный английский футболист, нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни за два часа проиграл в казино 500 тысяч фунтов стерлингов, пишет газета The Sun.

Как рассказал изданию очевидец, Руни играл в рулетку и блэкджек. "Он все время ставил на красное и, казалось, был в каком-то своем мире", — отметил он.

Он также сообщил, что за минуту футболист мог спустить до 4000 фунтов. На проигрыши внимания он не обращал и продолжал играть.

По данным издания, Руни в качестве VIP-гостя посещает одно и то же казино, название которого не сообщается.